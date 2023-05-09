Впервые в истории Беларуси футбольный матч завершился со счетом 0:15

Антирекорд был установлен в матче между командами второго дивизиона «Вихра» и «Горки».

… Пошел третий год, с тех пор как федерация затеяла реформу второй лиги, уничтожив чемпионаты областей. И с тех пор постоянно стремится к ее расширению, то есть к так называемой массовости. В результате сейчас на республиканском уровне играют даже те, кто раньше и в областных первенствах участвовал или никогда, или очень давно. Яркий пример — Могилевский дивизион. В прошлом сезоне в нем выступало 8 команд, нынче же количество участников небывало увеличилось — до 18-ти. Чтобы посмотреть, как это выглядит на практике, корреспондент Football.by Сергей Азаркевич отправился в небольшое путешествие по восточному региону.

Первая остановка — Мстиславль, куда большой футбол пришел вообще в принципе впервые.

Если добираться в один из самых восточных райцентров нашей страны из столицы, это не то чтобы квест, но не слишком удобно. Особенно для тех, кто любит железную дорогу, — ее там нет. Есть, конечно, близлежащие станции Ходосы (это если из Орши) и Кричев (это из Могилева) — от одной около 20 км, от второй — около 40, но есть маршрутки и даже такси по цене какой-нибудь дальней поездки по Минску. Но если противопоказаний к обычным дорогам нет — тогда каких-то семь часов пути, учитывая одну пересадку в Могилеве, прекрасные виды лесов и болот Чаусского и Дрибинского районов, не такие прекрасные местные дороги — и вы в одном из самых древних городов Беларуси, основанным в 1135 году смоленским князем Ростиславом Мстиславичем, который назвал его в честь своего отца.

Все, кто гулял когда-либо по таким нашим городам, которые пережили не только московскую власть, но и застали времена ВКЛ — особенно там, где еще сохранились архитектурные памятники древних времен, — наверняка поймут эти особенные ощущения. Когда перед тобой вдруг оживает часть учебника по истории Беларуси. Такие местечки обречены быть туристическими и популярными. Там тихо, спокойно, ухоженно, аккуратно и чертовски красиво. Мстиславль прекрасен, и там есть на что посмотреть. Обычно в такие места вкладываются…

Но по данным на 2021 год — это последние, что есть в открытом доступе, — Мстиславский район стал самым бедным в регионе, а сам Мстиславль занял 6-е место в списке наиболее проблемных с финансовой точки зрения городов во всей Беларуси. Согласно статистике, средняя зарплата в районе составляла на тот момент 832 рубля. Что значит, «средняя», причем до вычета налогов, думаю, и так понятно — смело можно отнимать еще пару сотен. И вряд ли за прошедшие два года жизнь тут стала лучше. А в 10-тысячном городе, где большая часть населения занимается банальным выживанием, не может быть «до чего-то». Будь-то до туризма. Или до футбола.

Местную футбольную команду решили назвать «Вихра» — в честь реки, на которой стоит город. Она находится в некотором отдалении от Замковой горы, главной достопримечательности Мстиславля. На берегах Вихры состоялось одно из самых крупных сражений времен междуусобиц ВКЛ. В 1385 году, спустя 8 лет после смерти великого князя литовского Ольгерда, дела в отдельных регионах стали идти кувырком. Сын Ольгерда Андрей Полоцкий воевал против младшего брата Ягайло: взяв в союзники смоленского князя Святослава, он выступил против Литвы. Но их совместные войска взять не смогли ни Витебск, ни Оршу, ни Мстиславль. Обороной города руководил младший брат Ягайло — Коригайло. Король, который был занят празднованиями в Польше, отправил ему на помощь большое войско, которое разбило смолян в пух и прах. Смоленское княжество признало свою вассальную зависимость от Литвы… Что ж, если подняться в Мстиславле на Замковую гору, то даже сейчас понятно, что осадить ее 737 лет назад было проблематично.

Было бы иронично назвать первый футбольный матч республиканского уровня в истории Мстиславля «Битвой на Вихре», но нет. На то, что мстивлавцы будут выглядеть более чем скромно, в принципе, намекало многое. Начиная с того, что эта команда ни разу в XXI веке (возможно, и раньше, просто статистики нет) не участвовала даже в чемпионате области. А здесь нужно было собрать команду сразу для республики.

«Нужно было» — это не фигура речи. В Могилевской области в этом году как-то слишком рьяно «взяли под козырек», когда пришло указание сверху, что должно быть больше футбольных команд. И принялись выполнять — плевать, есть ли для этого какие-либо условия и предпосылки, или нет?

В результате в историческом футбольном матче в Мстиславле было прекрасно всё. Начиная с того, что место его проведения утвердили только накануне вечером — до этого было непонятно, сможет ли местный стадион принять поединок.

Местный стадион — это арена без названия. То ли «Школьный», то ли «Городской» — не смогли определиться даже во время матча. Фактически — школьный, он находится на территории средней школы №2, в ее же здании команды готовились к игре. Как таковых отдельных раздевалок, относящихся к полю, нет. Трибун — тоже нет. Собравшиеся посмотреть на новое для города зрелище люди банально стояли за «скамейками запасных». Ну, хотя там было несколько обычных скамеек, которые стоят в каждом парке. Тогда, если считать количество сидячих мест, то пусть будет 20. Там же дежурила одинокая фельдшер «скорой помощи», помощь которой, к счастью, никому не понадобилась.

А могла бы, кстати, понадобиться, потому что мстиславское поле — разговор особый.

Как нам известно, перед стартом второй лиги из Дома футбола исходили просьбы привести в максимально возможный порядок газон на стадионах райцентров. Ну, хотя бы убрать одуванчики, а еще лучше укатать. Но в Мстиславле за короткие сроки с этим, видимо, не справились. С одуванчиками — (почти) совладали.

Угловые флажки — нашли, правда, они получились крайне необычными.

Табло — в виде листов формата А4 — организовали, хоть и пришлось потом допечатывать двухзначные числа для счета.

Скамейки запасных в виде двух скамеечек и обычных стульев — тоже.

А вот с ровностью поля — увы. Невооруженным взглядом было видно, что на него не выезжала никакая техника. Как результат — любая, даже самая короткая передача неизменно приводила к необходимости укрощать прыгавший на каждой кочке мяч.

Как собиралась «Вихра», можно только представить. Отделения футбола в Мстиславской ДЮСШ не существует в природе — там только четыре вида спорта: плавание, легкая атлетика, лыжные гонки и гандбол.

Сам матч — зрелище, конечно, фантасмагорическое. У хозяев ни одна из фамилий из протокола даже не «гуглилась». Никого, помимо футболистов, — ни главного тренера, ни руководителей, — в официальном протоколе не значилось. Да и главного тренера, такое ощущение, в принципе нет. В составе капитаном значился 42-летний Дмитрий Лукьянович, игравший под 9-м номером в обороне хозяев (хотя капитанской повязки тоже нет). Уже на 10-й минуте его заменил вышедший под 1-м номером в полузащиту Артем Барташевич. «Вихра» к тому моменту пропустила трижды. На 22-й минуте мстиславцы со словами «Э, иди сюда!» (ну, или что-то в этом роде) заменили вратаря — к тому моменту счет был 0:6. К перерыву — 0:10. Перед вторым таймом «Горки» провели шесть замен — именно столько запасных приехало, — а замененные футболисты потеряли интерес к игре, поэтому пошли в «Евроопт» через дорогу подготовиться к обратному пути.

«Единственное, ради чего стоило прийти на футбол — это девушки-арбитры», — сказал еще по ходу игры кто-то из зрителей. Матч действительно обслуживала полностью женская бригада из Могилева во главе с Еленой Ильюшиной.

Ну, хотя был еще вид на «ветряк», который размеренно крутился напротив (честно говоря, впервые довелось наблюдать ветрогенератор за полусотню посещенных белорусских райцентров).

Но судьи вызывали куда больше интереса. Да и сам футбольный матч — вот такой, настоящий, чтобы с гимном, да с арбитрами с флажками, да с непонятными многим правилами офсайда, — тоже вызвал интерес у нескольких десятков зрителей. В протоколе написали «60» — ну ладно.

«А сколько бы было, если б не вышли на игру?» — раздается в конце матча вопрос от одного из зрителей к тому самому капитану Лукьяновичу, явно своему знакомому (хотя знакомы там, кажется, все). — «0:5. То есть, нет, 0:3». — «Ну, так и на …! Я же говорил, что всё так и будет».

В итоге поединок закончился со счетом 0:15. Семь мячей у гостей забил 20-летний Владислав Шелковский, который играл за дубль «Дняпро». А еще там были арендованный у главной команды региона Павел Журавлёв; поигравший в «Лиде», «Днепре», «Нафтане» и в прошлом году в «Волне» Максим Ходенков; числившийся в 2018 году в минском «Динамо» Павел Москалёв; известный по выступлениям в «Славии» и «Белшине» Владимир Хилькевич (111 матчей, 6+4 в высшей лиге). Но главная звезда и капитан «Горок» — 41-летний вратарь, двухкратный обладатель Кубка Беларуси с минским «Динамо» (2003) и «Шахтером» (2014), бронзовый призер высшей лиги с тем же «Динамо» (2003) и «Днепром» (2009), который играл в той сказочной еврокубковой кампании могилевчан со «Стабэком» и «Вильярреалом», Руслан Копанцов. Стоит ли говорить, что вступать в игру ему практически не приходилось? Он отыграл первый тайм, после чего уступил место в воротах Дмитрию Сидорову — этот 18-летний голкипер выступал прежде за юниорскую команду «Днепра».

Уже после финального свистка мы немного пообщались с Русланом.

Руслан Копанцов:

— Как вам сегодняшнее действо? Можно это назвать футболом?

— Не знаю, как это правильно назвать. Ребята из Мстиславля не виноваты, их заставили. Я так понимаю, они не сильно хотели играть во второй лиге. Что поделать, такие наши реалии. Такое, в принципе, случалось и в прошлом сезоне — я имею в виду крупные результаты. Было, конечно, чуть получше, но… Раньше, когда вторая лига делилась по территориальному принципу, были Гомель, Витебск, было интереснее. И уровень получше. Что имеем, то имеем. Надо все равно выходить, выигрывать, раз такой формат приняли.

— Есть мнение, что это, грубо говоря, профанация…

— Ну да, лучше, конечно, территориальный принцип на несколько зон. А если они хотят, как это называется, популяризацию футбола, то пусть это будет Д3, а ниже еще сохранить чемпионаты областей — допустим, третью лигу. Пусть играют клубы из каждого райцентра.

***

Ну вот и получается, что в итоге всё это звучит как какой-то стёб в адрес местной команды, которая провела свой первый матч в истории. Хотя это и близко не так. Ведь, послушайте, это же здорово, что в Мстиславле появилась своя футбольная команда! Что люди теперь могут ходить не только в единственную в городе пиццерию «Смак», а по праздникам в ресторан «Вихра», но и на стадион. Не здорово другое — то, что «Вихру» сразу заставили (и это слово тут действительно подходит лучше всего) играть на республиканском уровне.

А ведь это ровно то, что происходит в «раздувшемся» сразу на десять команд регионе — в Быхове, Дрибине, Славгороде (оттуда у нас тоже будет репортаж) и еще многих райцентрах Беларуси, где и люди, и власти едва сводят концы с концами. Уничтожить чемпионаты областей, чтобы создать вторую лигу, чтобы набрать туда команды, которые не участвовали даже в тех региональных чемпионатах, чтобы повысить популярность футбола — такова была логика федерации футбола времен руководства Базанова и Вергейчика. Вам не кажется, что развитие областных чемпионатов пошло куда-то не туда. Впрочем, могло ли быть иначе, раз эта же федерация запланировала выход на чемпионат Европы на 2028 год?

Это, как видно, мнение не только журналистов, но и футболистов, которые в этой самой второй лиге играют. Даже когда турнир разделили по региональному принципу на несколько зон, он был на порядок интереснее и значимее, чем сейчас. Даже не так — в нем был смысл. Мы бы очень хотели, чтобы так было с этой второй лигой, но, видимо, не будет, если после каждого второго матча в ней на самом деле хочется повторить вопрос того болельщика из Мстиславля.