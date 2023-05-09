Впервые Александр Лукашенко не выступил на торжествах в честь Дня Победы в Минске

Александр Лукашенко сегодня вернулся из Москвы в Минск, чтобы принять участие в торжествах в честь Дня Победы.

Акция прошла по укороченному сценарию. Шествия от Октябрьской площади не было, а на площади Победы церемония продлилась всего около 20 минут.

Александр Лукашенко впервые не выступил с речью. На этот раз к микрофону вышел министр обороны Виктор Хренин, который заверил, что Беларусь «готова дать отпор любому, кто попытается нарушить священные рубежи страны».

Сам Александр Лукашенко в это время стоял в стороне вместе с сыновьями и остальными высокопоставленными участниками мероприятия. Он ограничился лишь возложением венка.

Ранее ряд зарубежных и российских СМИ обратили внимание, что в Москве Владимир Путин и его гости пешком прошли от трибуны на Красной площади до Вечного огня в Александровском саду, и только Лукашенко доставили к месту на автомобиле. На этом фоне возникли слухи о его возможном нездоровье. Официально пресс-служба Лукашенко подобные предположения не комментировала.