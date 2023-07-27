«Возрастные» доплаты к пенсиям увеличатся

С 1 августа увеличатся «возрастные» доплаты к пенсиям, получателями которых являются около полумиллиона человек в возрасте 75 лет и старше, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Для людей в возрасте 75 — 79 лет размер этих выплат составит Br68,33, 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) — Br136,65, а при наличии инвалидности первой группы — Br182,2.

С 1 августа вырастут и размеры социальных пенсий инвалидам и детям-инвалидам.

Так, размер пенсии инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства, составит Br400,84, инвалидам с детства 2-й группы — Br346,18, инвалидам 2-й группы — Br309,74, инвалидам 3-й группы — Br273,3.

Детям-инвалидам до 18 лет при первой степени утраты здоровья выплачивается пенсия в размере Br291,52, второй — Br309,74, третьей — Br346,18, четвертой — Br400,84.