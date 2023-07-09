Возобновлена работа пункта пропуска «Каменный лог»

«21.00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Каменный Лог (сопредельный литовский пункт пропуска Мядининкай)», — говорится в официальном сообщении Госпогранкомитета Беларуси.

В субботу литовские пограничники закрыли для международного движения пункт пропуска Мядининкай. Причиной послужила попытка гражданина Пакистана попасть в Литву по поддельному виду на жительство одной из стран ЕС. Белорусская сторона сообщила, что литовские пограничники требовали, чтобы пакистанец выехал в Беларусь, но он отказался и остался у пограничного столба на литовской территории, где провел ночь и сегодняшний день.

Стоит отметить, что причин, по которым литовская сторона возобновила работу пункта пропуска, белорусские пограничники называть не стали. Где пакистанец, из-за которого был закрыт крупнейший КПП, тоже пока неизвестно.