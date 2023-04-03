Возможно ограничение движения: в Беларуси началась проверка боевой готовности Вооруженных Сил

«Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки, — сообщает Министерство обороны. — Общее руководство проверкой возложено на Государственный секретариат Совета безопасности Республики Беларусь.

Обращаем внимание, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности».