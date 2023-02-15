ВОЗ: уход за больными в тюрьмах требует крупных инвестиций

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Аддзел навін
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Фото из открытых источников.

Всемирная организация здравоохранения представила свой второй доклад о состоянии здоровья заключенных в Европейском регионе ВОЗ на пресс-конференции в Лиссабоне, организованной правительством Португалии. В отчете представлен обзор деятельности систем тюремного здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ, основанный на данных исследования, проведенного в 36 странах.

Заключенных стало меньше

Опрос, проведенный в 2021 году, представляет собой ретроспективный взгляд на предыдущий год. В 2020 году в 36 странах, где проводилось исследование, находились в общей сложности 613 497 заключенных. Это свидетельствует о годичном снижении населения европейских тюрем примерно на 6,6 процента, что стало возможным в основном благодаря мерам по борьбе с COVID-19, констатируют в ВОЗ.

Психические расстройства и суициды

Наиболее распространенным заболеванием среди заключенных были психические расстройства – ими страдали 32,8 процента обитателей европейских тюрем. Наиболее частой причиной смерти в тюрьмах остается самоубийство, причем этот показатель гораздо выше, чем в обществе в целом.

Уход за больными в тюрьмах требует крупных инвестиций, при этом только половина европейских государств обеспечивают заключенным такой же доступ к услугам здравоохранения, как и за пределами мест заключения.

Вакцинация от COVID-19

Меры по реагированию на COVID-19 в тюрьмах региона, отмечают в ВОЗ, были довольно эффективны: вакцины предлагались повсеместно, а заразившиеся коронавирусом своевременно изолировались.

Переполненность тюрем

В каждой пятой стране региона тюрьмы переполнены, что влечет за собой самые разнообразные негативные последствия для здоровья заключенных. В этой связи специалисты ВОЗ рекомендуют чаще применять альтернативные меры наказания, не связанные с лишением свободы, особенно в случаях правонарушений, которые не представляют высокого риска для общества.

Профилактические услуги

В сфере профилактических услуг, включая доступ к вакцинации, сохраняются отдельные недостатки. 16,7 процента государств не предлагают заключенным вакцинирование против гепатита В и дифтерии-столбняка-пертуссиса (DTP) ни в одной тюрьме. При этом обе прививки рекомендуются при попадании в места отбывания заключения людям всех возрастов.

Равные права для всех

«Абсолютно все граждане имеют право на качественное медицинское обслуживание, независимо от их правового статуса, – подчеркнул д-р Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ. – Лишение свободы ни в коем случае не должно становиться приговором к ухудшению здоровья. Нельзя забывать, что тюрьмы являются частью общей системы здравоохранения каждой отдельной страны. Если их исключить из общей системы, местные сообщества немедленно ощутят на себе негативный эффект».

 

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