ВОЗ: глобальная смертность от гепатита В снизилась на семь процентов

Дэниел Лоубир совместно с коллегами из Департамента глобальных программ по ВИЧ, гепатиту и ИППП ВОЗ, проанализировал общие тенденции в эпидемиологии гепатита В и С. Для этого ученые собрали данные из 200 стран и территорий.

В 2019 году во всем мире насчитывалось 295,9 миллионов человек (3,84% от всего населения Земли) с хроническим гепатитом В. Больше всего заболевших было в Африке, следом идет регион западной части Тихого океана. Меньше всего — в Северной и Южной Америке. А с хроническим гепатитом С зафиксировали 57,8 миллиона человек (0,75% от всего населения). Большинство из них живут в регионе Восточного Средиземноморья. Всего от гепатита С в 2019 году скончались 287,7 тысяч человек, а от гепатита B — 821,1 тысяч человек.

И хотя глобальная смертность от гепатита В снизилась на 7%, целевой показатель — снижение смертности на десять процентов к 2020 году — не достигнут. При этом смертность от гепатита С значительно уменьшилась — в 2015 году от него погибли 400 тысяч человек. В 2019 году 21,8 % (6,6 миллиона человек) получали лечение против гепатита В. От гепатита С лечились 9,4 миллиона пациентов.

По словам ученых, в мире удалось достигнуть заметный прогресс в ликвидации вирусного гепатита, но глобальный охват диагностикой и лечением по-прежнему низок. Свою лепту внесла и пандемия коронавируса, когда весь мир на несколько лет словно встал на паузу.

Ранее сообщалось, что в Сеченовской университете создали наночастицы, которые помогут лечить гепатит В. Технология позволяет отредактировать определенный фрагмент ДНК и исправить мутации.