Вот это да! Младшему курьеру телефонных мошенников в Минске было 12 лет

Об этом рассказала заместитель начальника отдела по расследованию преступлений против собственности следственного управления УСК по городу Минску Светлана Шелеметева.

«С сентября прошлого года в качестве курьеров привлекались дети, не достигшие возраста уголовной ответственности. Самой младшей установленной девочке, которая съездила к потерпевшим и получила посылку, — было всего 12 лет», — приводит ее слова belta.by. Родителям нужно дружить с детьми, знать, чем они занимаются и рассказывать им, что легких денег не бывает. 12-летняя девочка, да, не будет привлечена к уголовной ответственности, но 16-летний парень, который учится в 10-м классе, получая у потерпевшего сумму в 20 тысяч долларов, зарабатывая на ней 100 долларов на выходе, — рискует лишиться свободы (от 3 до 10 лет), несмотря на возраст и ту сумму, которую он себе оставит».