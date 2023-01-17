Вот это да: грузовик во время движения потерял два колеса

Они повредили четыре припаркованных автомобиля.

История случилась сегодня в Минске.

«Водитель автомобиля «МАЗ» двигался по улице Будславской со стороны Долгиновского тракта в направлении улицы П.Мядзёлки, — сообщает УГАИ Мингорисполкома. — Во время движения у грузовика с задней оси слетели два колеса, которые по инерции повредили 4 припаркованных вдоль проезжей части автомобиля».

Сообщается, что транспортные средства получили механические повреждения.

Должностное лицо, ответственное за выпуск транспортного средства на линию привлечено к административной ответственности — специалисту грозит штраф от четырех до шести базовых величин.