Восьмикратная чемпионка мира – представителю ГАИ: «Ничего у вас не получится»

Прославленная белорусская велогонщина, призер Олимпиады, восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская раскритиковала идею ГАИ о развитии сети велодорожек на тротуарах.

Дискуссия возникла в эфире ток-шоу «Большой город».

На вопрос, «почему не получается развивать инфраструктуру для велосипедистов так, как хотелось бы?» старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Мингорисполкома Виталий Сауц доложил:

— Основной фактор – это архитектурный облик нашего города, который формировался еще в прошлом веке. В то время архитекторы, мне кажется, не так сильно задумывались, что в наше время будет такое количество велосипедистов, что будет расти активность велодвижения, поэтому сложившийся архитектурный вид нам не позволяет безопасное зонирование произвести для велосипедов, пешеходов и транспорта. Поэтому сложившаяся городская среда нам не дает в полной мере развить ту идею, которую мы бы хотели. Что касается новых застроек и кварталов, то мы там это и развиваем. Делаем велодорожки, стараемся сделать так, чтобы минимизировать конфликты с пешеходами.

— Это нереально, — не сдержалась Наталья Цилинская.

— Но мы стремимся, — парировал представитель ГАИ.

— Ничего у вас не получится. Велосипедисты, как ни крути, даже непрофессионалы, несутся по городу. Смотришь – готовые люди в сборную. Они несутся по городу со скоростью 40 километров в час. У нас в городе — 60 километров в час. И представляете пешеходов? Если пешеход – романтик, его же вообще занесет на эту велодорожку, поэтому подумайте об этом!

Послушайте, велосипедист должен ездить по проезжей части. Метр – и больше не надо. И это работает во всем мире.

Кстати, мнение Натальи Цилинской разделяют очень многие. Все-таки водители куда более внимательны, чем пешеходы. Кроме того, по тротуарам ходят дети, старики, «романтики», — те, кто может повети себя непредсказуемо. И это чревато конфликтами и травмами обеих сторон. Чему уже есть немало примеров.