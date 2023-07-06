«Воскрес пропащий». Азарёнок и Лущ прокомментировали видео с Сергеем Тихановским

Проект, в котором обсуждали Тихановского, называется «Азаренок. Напрямую». Вместе с Азаренком в студии был общественный деятель Сергей Лущ.

Если бы в комнате, где идет эта передача, находился ребенок, то нужно было бы либо срочно переключить канал, либо попросить его заткнуть уши. Потому что некоторые выражения и манера подачи информации – это не просто откровенное хамство, это за гранью любых стандартов журналистики.

Очень жаль, что Министерство информации и другие государственные органы не выносят предупреждение таким деятелям, которые выходят в эфир.

Можно по-разному относиться к Тихановскому и другим, вопрос даже не в этом. Подача информации с экрана телевидения в любом случае должна быть этичной и корректной!

Очень жаль, что на такое телевидение налогоплательщики тратят свои деньги.

Впрочем, если зрители не забрасывают Мининформ, Генпрокуратуру, Администрацию президента и другие инстанции жалобами на грубость, хамство, беспардонность и неотесанность, которые бурной рекой льются с экрана, видимо, это то телевидение и те журналисты, которых мы заслужили…

Судите сами. Вот текстовая версия передачи, которую приводит сайт телеканала СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Новость последнего часа, это называется, включите, пожалуйста, видео. Это Тихановский Шредингера, который, который знiк и которого никто не мог найти, и Светка там бегает и говорит: забiлi, забiлi, забiлi. Ну, вот он, сегодняшнее свеженькое видео, мотает башкой, туда-сюда, зарядка, расписание. А как схуднул-то, а схуднул-то как хорошо, но…

Сергей Лущ, общественный деятель:

В тонусе.

Григорий Азаренок:

Ну, конечно, понятно, что этот абьюзер, человек, который бил свою жену, она встрепенулась, вздрогнула, когда его увидела, потому что вспомнила, как он ее колошматил по тупой роже, и из-за этого у нее приплюснутый нос, гнусавый язык, ну вот, сейчас будет жрать. Посмотрите, в камере сидит-то, значит, камера не одиночная, четыре кровати рядом, но заправлена одна, то есть с постельным одна. А вот мы помним его все эти, значит, приколы с «радугой развлечений», что он создавал. Короче, его стараются держать одного, чтобы, не дай бог, не случилось эксцессов там никаких.

Сергей Лущ:

Короче, как бы чего не вышло. Воскрес.

Григорий Азаренок:

Воистину, прости, Господи.

Сергей Лущ:

Воскрес наш пропащий. Понятно, что вокруг, опять же, хороший продающийся товар. Пока все гуляют по Вильнюсам и Варшавам, пока бедный муж сидит в тюрьме, Франак, соответственно, получает удовольствие и бонусы, бенефиты, как говорится, в виде не только грантов, но и доступ к телу самой главной оппозиционерши, получается, что а муж и ныне там, и воз. Но, видите, в форму пришел какую, вот что называется «режим животворящий делает».