Восемь важных «нельзя»: власти Бали выпустили список запретов для иностранных туристов

Губернатор индонезийской провинции Бали Вайан Костер издал циркуляр с новыми правилами поведения для иностранцев, пишет местное издание Detik. Рекомендации и запреты вступили в силу 31 мая, то есть уже актуальны на всей территории провинции, включая популярные курорты.

Ранее власти неоднократно давали понять, что иностранцам стоит с уважением относиться к местной культуре, в частности, с Бали выдворили как минимум трех граждан России за неприличные фото на фоне сакральных объектов. В двух случаях декорацией для откровенных фотосессий послужил 700-летний эвкалипт у храма Пемаксан Бабакан, а третий инцидент — посещение блогером священного вулкана Агунг, тоже в полураздетом виде.

Итак, что нельзя делать туристам на Бали: список запретов.

Посещать святые места острова. Прийти туда все-таки можно, но только в традиционной балийской одежде и исключительно с религиозными целями — никаких прямых эфиров с подписчиками.

Забираться на деревья.

Осквернять храмы и другие священные объекты непристойным поведением, в том числе фотографированием людей в полуобнаженном виде.

Мусорить в общественных местах, засорять море, реки, озера и источники.

Использовать одноразовые пластиковые предметы, в частности, пакеты и трубочки для питья.

Невежливо себя вести по отношению к представителям власти, местным жителям и другим туристам. Запрет относится в том числе к постам в соцсетях.

Работать без официального разрешения властей. Это правило распространяется и на предпринимательство.

Участвовать в торговле запрещенными предметами, в том числе наркотиками.

Одновременно со списком запретов губернатор опубликовал рекомендации. По большей части, они повторяют прописанное в запретах и предписывают вести себя уважительно по отношению ко всем людям вокруг. Кроме того, туристов очень просят расплачиваться исключительно рупиями.

Гостям острова также напоминают, что лучше обменивать валюту в местах, помеченных логотипом Bank Indonesia и QR-кодом, а у гида должна быть лицензия, что гарантирует знание им местных обычаев и верований — это убережет иностранцев от нарушения каких-то неочевидных на первый взгляд правил поведения.

Что будет за нарушение правил?

Примеров конкретных санкций по отдельным «статьям» местное издание не приводит, но губернатор отметил, что с нарушителями обойдутся по всей строгости, руководствуясь действующим законодательством Индонезии. Учитывая предыдущий опыт выдворения туристов, по всей видимости, слова чиновника стоит воспринимать всерьез.