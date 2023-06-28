Восемь лет под надзором и химическая кастрация: как в Беларуси хотят наказывать педофилов

С резонансным заявлением на днях выступила Генпрокуратура Беларуси: меры по обеспечению половой неприкосновенности детей будут законодательно ужесточены.

Заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Виталий Капилевич рассказал Mlyn.by о деталях подготовленного законопроекта.

— Да, нами разработан законопроект по принудительным мерам безопасности и лечения в отношении педофилов. Этот документ направлен на профилактику совершения таких деяний, в том числе сокращение рецидивных проявлений данного вида преступлений — в 2022 году показатель составлял 4,5%, в то время как общеуголовный рецидив варьируется от 35% до 45%.

Но если педофилия — это заболевание, его нужно лечить. И вот здесь следует устранить определенный законодательный пробел: добавить принудительную меру безопасности и лечения в отношении педофилов.

Правильнее будет назвать это лечением расстройства сексуального предпочтения, в частности при назначении основного наказания в местах лишения свободы. Также вносятся изменения в Уголовно-исполнительный кодекс. Скажем, проведение работы с осужденными за иные преступления, и при выявлении у них признаков, указывающих на предпосылки к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних, направление их на экспертизу.

При установлении диагноза «педофилия» будем ходатайствовать перед судом о назначении принудительного лечения.

После освобождения таких осужденных за ними устанавливается превентивный надзор до погашения или снятия судимости, то есть на срок до восьми лет. Но минимум на три года человек будет под надзором сотрудников милиции.

Это ежедневный контроль его круга общения, чем он живет, какие у него интересы. Это непосредственное посещение его в любое время дня и ночи, его могут остановить на улице для внезапной проверки гаджетов и какой-либо оргтехники.

Такие меры надзора будут распространяться не только на педофилов с установленным диагнозом, но и на всех осужденных, совершивших преступления по статьям 166-170 Уголовного кодекса Беларуси, достигших 18-летнего возраста, плюс ответственность за изготовление и распространение детской порнографии в том числе.

— Сейчас активно обсуждается вопрос об обоснованности применения химической кастрации.

— Надо понимать, что это не мера наказания, а механизм лечения: кому-то достаточно психологической помощи для корректировки сексуального влечения, а кому-то нужен системный медикаментозный подход вплоть до химической кастрации.

Но сегодня и антидотов, подавляющих действие этих химпрепаратов, предостаточно. Поэтому требования закона должны быть жесткими. Дети порой не сразу понимают, что с ними произошло. И это накладывает отпечаток на всю жизнь.

Вторая инициатива — изменения в Кодекс об административных правонарушениях по установлению административной ответственности за хранение и просмотр детской порнографии. Делается акцент на профилактику тяжких, особо тяжких сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Около 90% лиц, осужденных за педофилию, начинали с коллекционирования и просмотра детской порнографии.

Наша задача — законодательно установить недопустимость потребления этого контента и ввести ответственность.

Спрос рождает предложение: если Беларусь будет потребителем такого контента в интернете, негативный процесс будет продолжаться. А нам нужно сформировать в обществе установку, что это табу, туда нельзя, иначе ты понесешь наказание.

— А педофил — это всегда мужчина?

— 98% — это мужчины, но и женщины встречаются, хотя крайне редко. Зачастую педофил ранее сам стал жертвой сексуального преступления в юном возрасте и, убедившись, что обидчик не понес никакой ответственности, начал совершать аналогичные преступления.

— Неоднозначный момент. Ребенок ведь чаще всего не сообщает о произошедшем, а может и приукрасить. Как в этом случае быть правоохранителям?

— Очень редко подобное происходит. И, к счастью, сегодня методика работы психологов позволяет фактически исключить привлечение невиновного лица к ответственности. С детьми работает психолог, опрашивает их, понимая, где реальные факты, а где фантазия, проводятся соответствующие экспертизы вплоть до применения полиграфа.

— Законодательство совершенствуется, но и злоумышленники наверняка не сидят на месте.

— Мы все равно их выявляем. Из последнего: была получена информация, что на территории Беларуси от одного источника систематически исходит большое количество детского порноконтента. Выяснилось, что это гражданин Российской Федерации — спрятался в деревушке. Оборудовал там себе целый компьютерный мини-полигон с использованием всех возможных способов анонимизации. Создал много сайтов. Причем внешне, когда попадаешь на сайт, можешь читать книги онлайн. Обычные книги, «Приключения Буратино», например. А если ты получил эту информацию, заплатил деньги в каком-то педофильском чате темной стороны интернета «даркнет» и приобрел определенный код, при вводе его тебе открывается другая сторона сайта, и ты уже «Буратино» читаешь немного другого, 18+. При этом он вел активную переписку с детьми, в том числе выманивал у них порноконтент. Уже более 50 жертв установлено по всему постсоветскому пространству.

— А что по цифрам в этом году?

— Выявлено 518 преступлений, из которых 202 тяжких и особо тяжких. В январе-мае установлены 268 лиц, совершивших преступления сексуальной направленности в отношении малолетних. Установлен 591 потерпевший ребенок. В 355 случаях педофил не был ранее знаком со своей жертвой. В 206 случаях до совершения преступления так или иначе были знакомы.

В 206 случаях, зарегистрированных в 2022 году, жертва и педофил были знакомы.

В 19 случаях сексуальные действия были совершены родителями, в 10 — отчимом и однократно опекуном. Широкая информационная кампания позволила снизить не только латентность данного вида преступлений, но и количество тяжких и особо тяжких преступлений в этом году в сравнении с предыдущим.