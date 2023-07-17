Воруют! Генпрокурор оценил мелиорацию

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Аддзел навін
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Иллюстративное фото.

Выявляются факты нарушения закона при проведении мелиорации, заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

«На сегодняшний день уже возбуждено 14 уголовных дел. Установлено, что практически во всех регионах воруют деньги», — констатировал руководитель надзорного ведомства.

По его словам, данные предварительного расследования говорят о том, что было украдено 800 тысяч рублей.

Андрей Швед обратил внимание, что около 1,5 тысячи гектаров земли, в которые вложили бюджетные деньги в ходе мелиорации, — на сегодняшний день это более 9 миллионов рублей (2,99 миллиона долларов) — еще не вовлечены в хозяйственный оборот.

Андрей Швед особо отметил, что в сельском хозяйстве фиксируется много фактов бесхозяйственности, и органы надзора будут с этим бороться.

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