«Вору в законе» Кушнерову дали 24 года колонии

Сегодня Минский городской суд вынес приговор Александру Кушнерову.

Прокурор запросил для «вора в законе» 25 лет колонии особого режима. Суд решил, что Кушнеров проведет в колонии особого режима 24 года, из них первые пять лет — в тюрьме.

В клетке обвиняемый был в маске, которая практически полностью закрывает лицо. Кушнеров был категорически против того, чтобы в зале суда присутствовала пресса.

Он был судим шесть раз, впервые срок получил в 1982 году – три года. В 1985 году был приговорен к смертной казни Гомельским областным судом, но в 1986 году Верховный суд заменил ему приговор на 15 лет лишения свободы.

Под стражей Кушнеров находится с 18 июня 2022 года.

Кушнерова судили по статье за приготовление к заказному убийству. Речь идет о мести за друга и самого известного азербайджанского вора в законе – Надира Салифова по кличке Гули.

Также ему было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, передаче во владение, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных повторно.