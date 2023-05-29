Вора в законе Кушнера начнут судить в Минске

Минской городской суд на этой неделе рассмотрит уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Кушнерова.

Обвиняемый вор в законе известен в криминальной среде как Саша Кушнер. Он также был одним из ключевых участников банды Морозова.

На этот раз его будут судить по статье за приготовление к заказному убийству. Речь идет о мести за друга и самого известного азербайджанского вора в законе – Надира Салифова по кличке Гули.

«Первое судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 2 июня на 10:30», — сообщили Sputnik в понедельник в Минском городском суде.

Кушнеров обвиняется в приготовлении к заказному убийству двух лиц.

Также ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении, передаче во владение, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных повторно.

Криминальный авторитет был задержан летом 2022 года. Ему окончательно предъявлено обвинение в том, что из мести в августе-сентябре 2021 года организовал приготовление к совершению заказного убийства двух человек.

Используя свой статус в криминальной среде, Кушнер нашел исполнителей преступления, за которое пообещал им 700 тысяч долларов США.

Действия 56-летнего ранее неоднократно судимого Кушнерова квалифицированы по ч.1 ст.13, п.п. 1, 12, 15, 16 ч.2 ст.139 (приготовление к убийству, по найму, группой лиц, лицом, ранее совершившим убийство), а также по ч.3 ст.295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, передача во владение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные повторно) Уголовного кодекса.

Прокурор определил ему меру пресечения в виде заключения под стражу. За совершенные преступления Кушнерову грозит до 25 лет лишения свободы.