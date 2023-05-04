Вопрос знатокам: жители какого райцентра Беларуси передвигаются на лодках?

После падения уровня воды в Двине военные в Бешенковичах вновь начали наводить понтонную переправу через реку, чтобы соединить с райцентром его правобережную часть. Открытие моста запланировано на май.

Созданием временного моста заняты военные железнодорожники понтонно-мостовой роты мобильно-восстановительного железнодорожного батальона 30-й отдельной железнодорожной бригады. Он будет действовать до зимы. Зимой же жителям городского поселка приходится переправляться по льду Двины, а в межсезонье — на лодках или объездной дорогой.

Длина понтонного автодорожного моста более 150 метров, при этом он способен выдержать порядка 20 тонн. Все время, пока переправа эксплуатируется, военнослужащие находятся в Бешенковичах, обслуживают конструкцию и регулируют движение, сообщает сайт Витебского облисполкома.

До 2009 года в Бешенковичах функционировала паромная переправа.

Военные еще пару лет пытались отказаться от «гражданского объекта» в Бешенковичах, ссылаясь на оптимизацию ведомства. Но не получилось. Так как нормального моста в Бешенковичах как не было, так и нет. Примечательно, что открытие понтонного моста местные власти каждый год подают как праздник.