Волнения во Франции происходят из-за серьезного социального неблагополучия эмигрантов

Во Франции продолжаются беспорядки. Своим экспертным мнением по этому поводу с журналом «Международная жизнь» поделилась профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД России, доктор исторических наук Евгения Обичкина: «Что касается характеристики происходящих событий во Франции, это очередное восстание в предместьях, причем очередное восстание в предместьях, которые можно охарактеризовать как эмигрантские гетто. Это особый род волнений во Франции, последние по размаху столь серьезные и широкие были в 2005 году и по схожему поводу. Эти поводы играют роль такого взрывателя, такой искры, которая поджигает взрывоопасную ситуацию в этих предместьях. Она создается из-за очень серьезного социального неблагополучия, которое связано с трудностью адаптации эмигрантов и их потомков во французском обществе», — заявила эксперт.

«Что касается выхода из этой ситуации, то выход один, прежде всего, властям нужно подавить эти волнения. Потому что они ширятся, они перекидываются на другие города с такими же социальными проблемами, беспорядки уже перекинулись в Бельгию и Швейцарию. По всей Франции и Европе начинают полыхать неблагополучные кварталы», — рассказала Евгения Обичкина.

Эксперт отметила, что сейчас уже в некоторых районах, охваченных насилием, введен комендантский час, введен запрет на собрания, на любые манифестации, полиция усиливается в этих районах и старается локализовать и постепенно подавлять эти бесчинства. Это краткосрочное решение, которое необходимо, чтобы не дать разрастись этому пожару. Что же касается длительных мер, то Макрон пришел к власти, когда возросла проблема личной безопасности граждан в связи с терактами, поэтому он выбрал путь усиления полицейских контингентов, а после теракта в Ницце полицейских во Франции стали вооружать, потому что до этого они имели только электрошокеры и дубинки.

«Беженцы будут прибывать, эмигрантские общины будут расти и, соответственно, будет расти неблагополучие, потому что сегодня эмигранты и их потомки стали более требовательными, чем вчера. Они раньше приезжали, зарабатывали деньги и с этими деньгами возвращались к себе на родину, там заводили какое-то собственное дело и так далее. Сегодня они прибывают, для того чтобы поселиться во Франции, и хотят сформировать французскую среду, французское общество под себя, и это, конечно, те ножницы, в которые попадает сегодняшнее французское общество и вообще все либеральные страны Европы», — подчеркнула Евгения Обичкина.