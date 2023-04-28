Война в Украине: за дело берется Китай

Китай направит спецпредставителя правительства по делам Евразии с визитом в Украину и другие страны для углубленного общения со всеми сторонами по вопросу политического урегулирования украинского кризиса. Об этом, как сообщает русскоязычная версия китайского издания «Женьминь Жибао», заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Почему к этом разговору было приковано внимание всего мира, думается, понятно: только Китай может повлиять на Россию и убедить в необходимости соблюдения международного права и неприкосновенности международно признанных границ государств. С другой стороны, Китай выступает за мирные переговоры, но выведет ли Россия свои войска на границы 1991 года, если остановить войну и начать переговоры прямо сейчас?

Точки над «i» в этих непростых вопросах пока не расставлены. Но вот что сообщает главная китайская газета.

«Си Цзиньпин заявил, что за 31 год развития китайско-украинские отношения вышли на уровень стратегического партнерства, что придало дополнительный импульс развитию и подъему двух стран.

Председатель КНР дал высокую оценку заявлениям президента В. Зеленского о важности развития двусторонних отношений и сотрудничества с Китаем, а также выразил благодарность за оказанную Украиной значительную помощь при эвакуации китайских граждан в прошлом году.

По словам Си Цзиньпина, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений. Китайский лидер призвал обе стороны сфокусироваться на будущем, оценивать и планировать двусторонние отношения в долгосрочной перспективе, продолжать традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу, чтобы содействовать дальнейшему развитию китайско-украинского стратегического партнерства.

Си Цзиньпин добавил, что стремление Китая развивать отношения с Украиной носит последовательный и четкий характер. Как бы ни менялась международная обстановка, китайская сторона всегда готова вместе продвигать вперед взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

В вопросе украинского кризиса Китай неизменно стоит на стороне мира, и коренная позиция КНР заключается в содействии мирным переговорам, подчеркнул китайский лидер. Он напомнил, что последовательно выдвинул предложения, включающие четыре необходимых для выполнения пункта, четыре вещи, которые должно сделать мировое сообщество, и три соображения. На основе этих предложений был опубликован документ с изложением позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса.

По словам Си Цзиньпина, Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственной крупной державой, КНР не будет ни безучастно наблюдать за кризисом в Украине, ни «подливать масла в огонь», ни использовать кризис как возможность для извлечения выгоды.

Как отметил председатель КНР, все действия Китая носят открытый и честный характер.

Касаясь ядерного вопроса, Си Цзиньпин сказал, что всем вовлеченным сторонам необходимо сохранять хладнокровие и сдержанность, действовать исходя из интересов собственного будущего и будущего всего человечества и совместно преодолевать кризис. Сейчас, когда разумные мысли и голоса набирают силу, важно воспользоваться возможностью и создать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса.

Китайский лидер выразил надежду, что все стороны серьезно задумаются над украинским кризисом и путем диалога совместно будут искать пути для установления прочного мира и безопасности в Европе.

По словам председателя КНР, Китай продолжит способствовать мирным переговорам и прилагать собственные усилия для скорейшего прекращения огня и восстановления мира.

Китай уже предоставил Украине множество партий гуманитарной помощи и продолжит оказывать ей посильное содействие, добавил Си Цзиньпин».

Китайский дипломатический язык очень непростой, состоит из интонаций и намеков. Эксперты-международники в этой связи отмечают одну важную особенность – отсутствие откровенно негативных выводов при упоминании Украины и ее президента.

Украина снова стала «стратегическим партнером», а Зеленский – президентом, «который всегда уделял пристальное внимание» двусторонним отношениям. Отмечается также, что Си Цзиньпин впервые поблагодарил Украину за помощь в эвакуации китайских граждан в первые дни войны. Это сильно отличается от того, как китайские СМИ относились к Украине и президенту Зеленскому в начале войны.

Олег СНОВ.