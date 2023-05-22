Война пришла в Россию: в Белгородской области объявлен режим контртеррористической операции

В Белгородскую область с территории Украины зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). В регионе ввели режим контртеррористической операции.

На территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая зашла ДРГ, состоящая из участников «Легиона Свобода России» (в РФ признан террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса». В оба формирования входят граждане России, решившие принять участие в конфликте на стороне Украины, пишет «Коммерсант».

Целью формирований ГУР Украины назвало создание «полосы безопасности для защиты гражданских украинцев». В ведомстве подчеркнули, что в действиях принимают участие исключительно россияне.

В результате минометного обстрела пострадали как минимум восемь человек. Известно, что двух мужчин доставили в больницу, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Согласно российским источникам, повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Есть попадание снаряда в здание администрации Грайворона. В селе Козинка снаряд попал в частный дом, здание загорелось. В селе Замостье — в детский сад.

«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В регионе введен режим контртеррористической операции.

В ответ на информацию, что жители Белгорода получают сообщения с требованием эвакуироваться, ГУ МЧС по Белгородской области заявило, что не эвакуирует горожан, а рассылаемые от имени ведомства сообщения не соответствуют действительности.

В то же время в регионе подготовили пункты временного размещения для жителей Грайворонского округа, покинувших свои дома, сообщил губернатор Гладков.

В Кремле происшедшее назвали попыткой «отвлечь внимание от бахмутского направления». О ситуации доложили Владимиру Путину.