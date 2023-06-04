Войдет ли Беларусь в Совет Безопасности ООН?

Этот вопрос решится во время голосования 6 июня.

Беларусь выдвинула свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы от Восточноевропейской группы еще в 2007 году. В течение последующих 15 лет мы были единственным кандидатом, и этот вопрос считался практически решенным. Однако в конце 2021 года составить нам конкуренцию решила Словения.

16 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялись открытые дебаты сторон.

В своей речи представитель Беларуси Валентин Рыбаков назвал выдвижение Словении политизированным решением. «Это политизированное решение, которое фактически является попыткой наказать Беларусь за независимую внешнюю политику и подходы на международной арене», – заявил он.

В свою очередь, представитель Словении Боштьян Маловрх отверг обвинения, отметив, что представляет исключительно словенское государство.

Постпреды Беларуси и Словении также кратко представили свои приоритеты в случае избрания. В частности, Беларусь в их числе назвала продвижение диалога и транспарентности, внимание к проблемам климата и борьбу с терроризмом.

«По предварительным оценкам экспертов, Беларусь может рассчитывать на поддержку более трех десятков государств, однако публично ни одна из стран не раскрывает своих предпочтений, — сообщает телеканал СТВ. И уточняет: — За исключением России и Китая, которые активно поддерживают стремление Беларуси войти в число непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций».

Напомним, что Совбез ООН состоит из 15 членов. Пять государств являются постоянными: Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. Еще десять – непостоянные члены, которых избирают каждые два года.

Как проходят выборы в Совбез ООН?

При выборах в Совет Безопасности кандидат должен набрать две трети голосов присутствующих. При этом испорченные бюллетени не считаются.

Если страна не набирает необходимого количества голосов, то проводится еще два «закрытых» раунда голосования.

Если по итогам трех раундов государству так и не удается набрать необходимые две трети голосов, любая другая страна из этой региональной группы может выдвинуть свою кандидатуру.