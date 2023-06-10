«Военные настроены позитивно»: Зеленский подтвердил начало контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные и оборонительные действия происходят, а украинские военные настроены позитивно.

В частности, отвечая на вопрос журналистов о том, что в соцсетях и СМИ появилось много информации о начале контрнаступления, а также, что об этом заявил президент РФ Владимир Путин, Зеленский отметил:

«Контрнаступательные и оборонительные действия происходят в Украине, на какой стадии я не буду говорить подробно. Считаю, что мы обязательно все это будем чувствовать. Доверять надо нашим военным и я им доверяю. Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений… все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте».

Пока ни о каких существенных успехах украинской армии не слышно. Более того, многие эксперты уверяют, что еще идет формирование поля боя или разведка боем, и что это нельзя назвать контрнаступлением в полном смысле этого слова.

А вот Александр Лукашенко считает, что украинское контрнаступление закончилось провалом. «Три дня контрнаступа — это то, что видим мы, и то, что получил информацию от президента России, полностью совпадает. За три дня около трех десятков танков уничтожено, 120 или 130 БМП и, самое страшное, больше 2100 погибло украинцев, с этой стороны — чуть больше 70. Вот результат этой попытки контрнаступа. Я об этом всегда говорил: контрнаступ — большая дезинформация», — заявил он пару дней назад.