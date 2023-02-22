Водительские права купил в Москве...

При проверке документов водителя, остановленного сотрудниками ГАИ в Железнодорожном районе города Гомеля, у автоинспекторов возникли сомнения в подлинности предоставленного водительского удостоверения.

Водительское удостоверение изъяли и направили в Гомельский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов.

«В результате проведенных исследований судебные эксперты установили, что бланк водительского удостоверения изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида, — сообщает Госкомитет судебных экспертиз. — Изображения лицевой и оборотной сторон бланка выполнены способами цветной струйной печати и цветной электрофотографической печати, элементы защиты бланка имитированы.

Материалы проверки переданы сотрудниками милиции в Следственный комитет для дачи правовой оценки в рамках действующего уголовно – процессуального законодательства.

Как позже пояснил задержанный водитель, «права» он купил в Москве, познакомившись с продавцом в подземном переходе».