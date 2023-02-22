Водитель маршрутки жив, водитель МАЗа задержан

Следственный комитет рассказал, что установлены личности всех погибших в ДТП в Смолевичском районе.

Расследование продолжается уголовного дела продолжается.

Как сообщает Следственный комитет, «число погибших остается неизменным – 11 человек, среди них двое несовершеннолетних (13 и 14 лет).

В больнице находится 9 человек с травмами различной степени тяжести.

При изучении личностей пострадавших установлено, что водитель маршрутки жив и находится в больнице. Первоначальная информация о его гибели не подтвердилась.

Водитель МАЗа задержан по подозрению в совершении преступления.

Назначены внеплановые проверки транспортных компаний по вопросам организации перевозок. Изъята документация предприятий, которым принадлежат грузовой автомобиль и маршрутка;

Проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований направленных на установление обстоятельств аварии. Скрупулезно, буквально посекундно, восстанавливается механизм ДТП».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В БСМП состоялся консилиум по лечению трех пострадавших (двух мужчин и девушки) после ДТП под Смиловичами, находящихся в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает Минздрав, «все консилиумы проходят под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Определена тактика оказания медпомощи пострадавшим, обсуждены возможные варианты логистики оказания медпомощи при таких чрезвычайных ситуациях.

Сейчас проводится комплексное лечение — у всех диагностированы сочетанные травмы, переломы, ушибы, ЧМТ и т.д. Врачи отмечают, что состояние пяти человек расценивается как крайне тяжелое».