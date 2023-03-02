«Водитель был в сознании, но не мог двигаться…»

ДТП в Вороновском районе: работники МЧС спасли водителя лекговушки. «1 марта в 23-48 вороновским спасателям поступило сообщение о том, что на автодороге М-11 около д. Новополье произошло дорожно-транспортное происшествие, требовалась помощь МЧС, — сообщает МЧС. — В указанном направлении немедленно направились расчеты спасателей.

«Кода мы прибыли к месту, обнаружили, что произошло ДТП с участием двух автомобилей Audi и Volvo. Водитель Audi оказался заблокированным в салоне транспортного средства. Водитель и пассажир второго автомобиля выбрались самостоятельно, – рассказал начальник дежурной смены Александр Пожарицкий. – Оградив место происшествия, мы с коллегами развернули рукавную линию, чтобы предотвратить возгорание, стабилизировали транспортные средства и приступили к деблокировке пострадавшего.

Водитель Audi был в сознании, но не мог двигаться. При помощи специального инструмента спасатели разжали деформировавшиеся элементы легковушки, освободили ноги мужчины, извлекли его из автомобиля и передали бригаде скорой медицинской помощи. С травмами различной степени тяжести медицинские работники госпитализировали спасенного в реанимационное отделение районной больницы. Состояние тяжелое.

Водителю и пассажиру Volvo медицинская помощь не потребовалась. Расследование происшествия проводят сотрудники ГАИ Вороновского РОВД».