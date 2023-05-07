Российский актер Андрей Удалов написал пост, в котором назвал людей, не сказавших — по утверждению автора — ни слова Алле Пугачевой во время похорон Валентина Юдашкина.

«Конечно, первое и главное: Валя – это невосполнимая утрата для мировой индустрии моды. Он был очень талантливым художником. И не менее талантливым другом. Именно поэтому попрощаться с ним пришло так много людей из разных возрастных, политических и человеческих когорт, — пишет Удалов. — Очень весомо было присутствие на этих похоронах Аллы Пугачевой. Также пришли Клара Новикова, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Дмитрий Маликов… и другие деятели культуры и «бескультурья».

Я знаю, что Алла Борисовна помогала Валентину бороться с той страшной болезнью, от которой он мог уйти от нас гораздо раньше. Вообще, она многим помогала. Мне в том числе… И для меня была огромная честь сегодня сопровождать ее на этой церемонии.

Однако нашлись и другие «деятели», которые многим обязаны Алле Борисовне, но то ли в силу своей трусости, то ли в силу каких-то иных причин эти …… даже “здравствуйте” ей не сказали. В их числе: Н.Басков (который в былые времена готов был ей туфли языком вылизывать); А.Буйнов (который прям уж говорил, что друг-друг-друг); В.Винокур (который, вероятно, не узнал Аллу в силу возраста); А.Укупник (еще один «величайший певец»), ну и конечно же О.Газманов (который именно посредствам «Рождественских встреч» сделал карьеру своему сыну Родиону).

Не удосужилась прийти попрощаться с Валей телеведущая Татьяна Веденеева (это для меня очень странно! Уж она-то просто обязана была прийти) и Ф.Киркоров (наверное, стыдно ему Алле в глаза смотреть теперь), а также давно раздвоившийся К.Эрнст (который также пел дифирамбы Алле, а теперь… даже не здоровается)…

В общем – НАШИ ЛЮДИ!

А что же она?.. А она очень спокойна, очень достойна и очень красива во всех отношениях!»

КСТАТИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который также присутствовал на похоронах, подойти не побоялся. Сказал: «Рад вас видеть». И поцеловал руку. За это его сейчас россияне распекают в соцсетях в хвост и гриву.

Напомним, что после начала войны в Украине Алла Пугачева покинула Россию.