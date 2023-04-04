Власти Туркменистана готовы потратить 5 миллиардов долларов на строительство города в честь бывшего президента

Власти Туркменистана потратят из бюджета страны до 5 миллиардов долларов на строительство нового центра Ахалского велаята — города Аркадаг, названного в честь бывшего президента республики, ныне главы верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Глава Государственного комитета по строительству Дярегелди Оразов заявил, что первая очередь строительства Аркадага обойдется в 3,3 миллиарда долларов, а второй этап оценивается в еще около полутора миллиардов.

«Но точная стоимость будет известна после объявления тендера на строительство второй очереди застройки города», — пишет сайт Фергана.

Таким образом, на строительство Аркадага будет потрачено минимум 4,8 миллиарда долларов.

Как подсчитало издание «Хроника Туркменистана», только на закупку импортных стройматериалов туркменские власти потратят почти три миллиарда долларов.

По планам это должен быть смарт-сити – «умный город». Здесь организуют движение электробусов и электромобилей, установят солнечные батареи, ветрогенераторы.

В декабре прошлого года Гурбангулы Бердымухамедов поручил главе МИДа республики Рашиду Мередову заняться вопросом внесения нового города в Книгу рекордов Гиннесса как «самого крупного, своеобразного и красивого города в регионе».

Ранее административным центром Ахалского велаята был Ашхабад, но затем его вывели в отдельную административную единицу. Сейчас столицей региона является городок Аннау, расположенный в восьми километрах от Ашхабада.

Лилия ВОЛЧЕЦКАЯ.