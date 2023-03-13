Понедельник, 13 марта, 2023
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Власти швейцарской деревни обещают заплатить 60 тысяч долларов тому, кто переедет туда жить

От
Аддзел навін
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Фото из открытых источников.
Чиновники надеются, что таким образом им удастся остановить убыль населения.
Сообщается, что программа затрагивает деревню Альбинен, которая находится в Альпах на высоте 1 300 метров, пишет Daily Mail. Ей постепенно грозит исчезновение, так как все местные начинают уезжать в другие крупные города Швейцарии.

На конец 2020 года, когда была проведена перепись, в селе проживало всего 243 человека, сейчас эта цифра еще меньше.

Однако для того, чтобы получить субсидию при переезде, нужно соответствовать ряду требований.

В программе могут участвовать только граждане до 45 лет, также необходимо швейцарское гражданство или вид на жительство.

Кроме того, релоканты должны построить в деревне дом стоимостью не менее $216 тыс. и прожить в Альбинине 10 лет, иначе выплату придется вернуть.

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