Власти швейцарской деревни обещают заплатить 60 тысяч долларов тому, кто переедет туда жить

На конец 2020 года, когда была проведена перепись, в селе проживало всего 243 человека, сейчас эта цифра еще меньше.

Однако для того, чтобы получить субсидию при переезде, нужно соответствовать ряду требований.

В программе могут участвовать только граждане до 45 лет, также необходимо швейцарское гражданство или вид на жительство.

Кроме того, релоканты должны построить в деревне дом стоимостью не менее $216 тыс. и прожить в Альбинине 10 лет, иначе выплату придется вернуть.