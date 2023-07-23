«Владу просто завалило деревом»: очевидцы рассказали о смерче на Минском море

Сайт газеты «Прысталiчча» написал о вчерашней буре на Минском море, во время которой погибла девушка. Журналисты поговорили со свидетелями случившегося Ириной Корик и Яной Коледой.

По их словам, две семьи минчан решили провести вечер субботы на природе и отправились на пляж №1 Минского моря.

«Ничего не предвещало беды. Жарили шашлыки, пели песни, любовались закатом. Затем неожиданно стало темнеть. Уже тогда понимали, что пойдет дождь, но решили его на месте переждать. Нашли беседку, в которую все вещи мы и перенесли. Не прошло и двух минут, как все началось… – рассказывает минчанка. – Все начало взлетать из-за сильного ветра. От страха мы все зажмуривались и прикрывали друг друга. Было очень страшно за свою жизнь. Спустя пару минут мы поняли, что беседка, которая стала нашим укрытием, начала падать на нас. В какой-то момент мне уже стало сложно дышать».

От страха Ирина даже не могла кричать. Позже она поняла, что ее зажало между столом и скамейкой.

«Наши мужчины спасли меня и мою подругу. Они своими спинами придерживали остатки крыши. Но выбраться самостоятельно мы не смогли после шторма. Другие отдыхающие заметили нас и побежали на помощь. Они подняли крышу и мы смогли выбраться оттуда, – говорит она. – Мы еле остались живы и невредимы! Но вот на соседней полянке, к сожалению, случилось непоправимое – погибла совсем молодая девочка. Видели, что и другие отдыхающие сильно пострадали».

По соседству с семьями минчан отдыхала большая компания молодежи.

«Все произошло очень быстро. Мы ничего не успели сделать кроме как укрыться в беседках. Мы сначала подумали, что это обычный ливень, но ровно до того момента, как не начал ветер валить одно дерево за другим, – рассказывает одна из отдыхающих Яна Коледа. – Владу просто завалило деревом. Спасти не удалось. Около 20.30 мы узнали, что пострадала еще одна из нас – на нее также упало дерево. Сейчас она в больнице».

Напомним, 22 июля на территории Заславского водохранилища вблизи деревни Заречье-1 из-за сильного воздушного вихря произошло падение деревьев. В тот день компания молодых людей приехала на пляж, чтобы отметить день рождения. В специально отведенном месте они разбили кемпинг. Во время отдыха погода резко испортилась. Порывами ветра вырвало дерево, которое ударило и привалило 19-летнюю минчанку. От полученных травм она скончалась на месте. Также пострадали 24-летняя девушка и 25-летний минчанин. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы.