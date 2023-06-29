Владимир Путин предложил Александру Лукашенко возглавить ООН

В эфире «Соловьев. Live» политолог, руководитель общества «Знание», руководитель Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин поделился теми деталями рассказа Лукашенко о том, как удалось предотвратить военный мятеж в России, которые не попали в СМИ.

Гигин рассказал, что когда история с мятежом ЧВК «Вагнер» благополучно закончилась, Владимир Путин в телефонном разговоре с Александром Лукашенко сказал: «Александр Григорьвич, тебе надо быть генеральным секретарем ООН». На что Лукашенко отшутился, мол, ООН – в США, а нас туда не пускают.

«Штаб-квартиру ООН нужно перенести в Минск!» — тут же нашелся Владимир Соловьев.

Что же касается Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер», то Гигин сообщил следующее:

«Точно здесь (в Беларуси, — Прим.) Пригожин, он прилетел через Питер. Точно здесь его охрана, группа близких лиц. Какого-то большого выхода ЧВК «Вагнер» на территорию Беларуси сейчас нет. Какое количество их будет – непонятно, потому что даже из тех восьми тысяч, которые, вроде как, участвовали в этом марше (на Москву, — Прим.), уже сейчас часть подписывает контракты с Минобороны РФ, значительная часть хочет просто поехать домой к семьям, многие хотят продолжить свою работу в Африке. Кто-то был обманут, кто-то был втянут, кто-то рассчитывал на более успешный исход, и они частично деморализованы. Никаких отдельных больших вагнеровских лагерей у нас не будет. Это будет конкретная воинская часть. Еще раз подчеркну, в Беларуси всё управляемо, никаких лакун с непонятным статусом у нас ни в коем случае не будет.

Были даны конкретные поручения Комитету госбезопасности, Минобороны посмотреть на это законодательно: у нас есть небольшая охранная компания – вот посмотреть по статусу что-то типа этого. Определено и направление действий (вагнеровцев, — Прим.) Это никакие не вылазки на соседние территории. Это участие в том числе в подготовке наших войск, обмен боевым опытом. Ну и самое главное – во многом это временное решение. То есть ситуацию разрешили, развели стороны, перевернули страницу, дали ребятам одуматься, вывели их из этой эйфории с матерком (имеется в виду признание Лукашенко, что первые минут тридцать его разговор с Пригожиным был на матерном языке, — Прим.), с которой начинались переговоры в субботу, охолонили. И сейчас уже будут решать, как дальше будет», — рассказал Вадим Гигин.