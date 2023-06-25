Владимир Караник рассказал, почему китайцы остановили реконструкцию гостиницы «Гродно»

Гродненские власти обсудят с китайскими партнерами окончание реконструкции гостиницы «Гродно» в областном центре. Об этом во время прямого эфира с жителями области сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Работы по реконструкции гостиницы «Гродно» начались в 2018 году — самый большой гостиничный объект города с аукциона приобрела китайская компания, уже в 2020 году гостиница должна была принять первых постояльцев. На объекте строители выполнили демонтаж внутренних перегородок и окон, но спустя полгода стройка замерла.

Как сообщала газета «Гродненский химик», власти города летом 2019 года вели с китайскими инвесторами переговоры по поводу возобновления работ на объекте в надежде, что компания «Торгово-промышленная корпорация Цюань Шэн» прислушается к веским доводам белорусской стороны и строительство активизируется.

На днях во время прямого эфира с жителями региона председатель Гродненского облисполкома Владимр Караник объяснил остановку работ по реконструкции гостиницы пандемией коронавируса.«Повлияла на это пандемия. К сожалению, во время карантина многие процессы пришлось поставить на паузу. Но мы на связи с инвестором. Он от своих планов не отказывается», — сказал Караник.

Напомним, что пандемия коронавируса случилась в начале 2020 года, согласно планам, гостиница в том году уже должна была заработать. Так что вряд ли дело только в коронавирусе.

Впрочем, глава Гродненщины успокоил: «Сейчас мы плотно работаем с инвестором. Они не отказываются от реализации этого проекта. В июле планируется визит делегации Гродненской области в провинцию Ганьсу. Там состоится встреча с руководством компании-инвестора, чтобы расставить все точки над «i» и определить максимально оперативные сроки реализации этого проекта», — сообщил он.