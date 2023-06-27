Владимир Гостюхин о младшей дочери: «Мы не общаемся»

Народный артист Беларуси Владимир Гостюхин женат четвертым браком на актрисе Алле Пролич. У актера есть две дочери от прошлых браков, а также наследница Александра от союза с тележурналисткой. Внебрачная дочь много лет проживает в США — это стало причиной разлада в отношениях родственников.

«Она отрицает Россию, отказалась от России. Мы не общаемся. Я писал, она не отвечала. Писала сестрам. Мне она постеснялась написать, что сделала свой выбор не в сторону России… Это очень печально. Я не хотел, чтобы она ехала в Америку. Хотел, чтобы она училась здесь», — поделился Гостюхин в программе «Жизнь и Судьба» на канале «Россия 1».

По словам звезды сериала «Дальнобойщики», Александра планировала стать режиссером-документалистом. Артист считает, что у наследницы нет шансов построить успешную карьеру за границей.

«Она не станет там режиссером-документалистом, а здесь могла бы. Я бы помог ей. Ну закончила она эту американскую школу… Занимается каким-то бизнесом с мужем, что-то они там крутят-вертят. Муж — афроамериканец, к тому же мусульманин… Симпатичный такой парень… Ну не знаю, как они там. Думаю, все наладится, просто я не доживу до этого точно. Это длительный процесс. Многие люди даже расходятся из-за этой ситуации. Я переживаю за них за всех», — признался 77-летний актер.