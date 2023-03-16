Председатель Белорусской федерации футбола накануне отчетно-выборной конференции строит заоблачные планы.

Напомним, что в квалификации чемпионата Европы-2024 по футболу сборная Беларуси сыграет со сборными Швейцарии, Румынии, Израиля, Косово и Андорры.

«Не хотелось бы нагнетать обстановку перед началом новой квалификации, — цитирует слова руководителя Белорусской федерации футбола Владимира Базанова БЕЛТА. — Здесь уже также было много сказано и руководством федерации, и нашим главным тренером Георгием Кондратьевым. Все сходятся во мнении, что жеребьевка достаточно хорошая. Понятно, футбол развивается везде и слабых команд в Европе уже не осталось, но мы ставим максимальные задачи, а это борьба за выход из отборочной группы. Желаем удачи нашей сборной и надеемся, что в 2024 году ребята порадуют болельщиков».

Оптимизм спортивного функционера зашкаливает, но это объяснимо — 22 марта состоится отчетно-выборная конференция федерации, и Владимир Базанов собирается выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Хотя, по некоторой информации, на его место будет избран новый человек.

Кстати, 27 марта исполнится четыре года, как экс-депутат Палаты представителей Владимир Базанов был избран председателем Белорусской федерации футбола. «Достижения» под его руководством впечатляют.

Если в 2011 году сборная Беларуси занимала 36-е место в рейтинге ФИФА, то сейчас опустилась на 97-е. На этот момент наша команда находится между Вьетнамом и Экваториальной Гвиней.

В своей группе в Лиге наций сборная Беларуси заняла последнее место. Команда не смогла победить уже в 13 официальных матчах подряд. Пока что последняя победа белорусов была зафиксирована 27 марта 2021 года, когда сборная победила эстонцев в домашнем матче квалификации к чемпионату мира-2022. С того времени сборная потерпела десять поражений и трижды сыграла вничью.

Но, как видим, провалы — это в прошлом, а на будущее Базанов обещает «борьбу за выход из отборочной группы». По этому поводу болельщики на форумах иронизируют:

— Он такие задачи так смело ставит, потому что отлично понимает, что отвечать в случае их вероятного невыполнения будет уже кто-то другой;

— По обещаниям и поставленным задачам мы уже давно чемпионы мира буквально во всем!