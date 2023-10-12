Владельцы карточек белорусских банков могут столкнуться с перебоями в работе 13 октября

Владельцы карточек некоторых белорусских банков могут столкнуться с кратковременными перебоями в обслуживании в организациях торговли и сервиса, а также в пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и банкоматах 13 октября. Причиной таких перебоев являются технические работы, которые проводит Банковский процессинговый центр. Эти работы необходимы для обеспечения выполнения требований международных платежных систем. В связи с этим, с 3:20 до 6:30 в указанную дату, клиенты некоторых банков могут испытывать затруднения при использовании своих карточек.

Партнерами Банковского процессингового центра являются несколько белорусских банков, включая Беларусбанк, Белагропромбанк, Паритетбанк, Банк «Решение», БТА Банк, Цептер Банк и БСБ Банк.

Эти работы проводятся в соответствии с обязательствами перед международными платежными системами и имеют целью обеспечить бесперебойное функционирование платежных систем. Владельцам карточек рекомендуется учесть возможные перебои в обслуживании в указанный период и, если возможно, заранее подготовиться к этой ситуации.