В отношении владельцев сети магазинов секонд-хэнд “Мода Макс” возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 243 УК). Основатель сети Алла Ходасевич и ее невестка Инна Ходасевич задержаны, сын Аллы Петр Ходасевич уехал в Латвию. В дополнение к неуплате налогов семье ставят в вину поддержку протестов. Сюжет об этом вышел на телеканале СТВ.

Как сообщили в репортаже, Алла Ходасевич, ее старший сын Петр и невестка Инна были фактическими владельцами 13 аффилированных между собой фирм, которые занимались продажей подержанными товарами и применяли упрощенную схему налогообложения. Руководителями фирм были родственники или знакомые Ходасевичей.

“Необоснованное использование упрощенной системы налогообложения позволяло продавать населению страны товар с наценкой выше 200%, при этом скрывать сверхприбыль от налогообложений. В настоящее время установлено, что в период с 2019 по 2022 год фигуранты не уплатили в бюджет налог на прибыль и налог на добавленную стоимость в сумме более 2 миллионов беларусских рублей”, – рассказал заместитель начальника УДФР КГК по Минской области и Минску Дмитрий Дягилев.

Кроме налогов, правоохранителей заинтересовали политические взгляды семьи. СТВ заявляет, что Ходасевичи ходили на протесты в 2020 году, были подписаны на “экстремистские” телеграм-каналы, перечисляли деньги в “деструктивные” фонды, закрывали магазины пораньше в дни протестов, увольняли или депремировали сотрудников, не поддержавших протесты. Как водится, обнародовано и покаянное видео.

«Несмотря на задержание руководства компании, сеть магазинов «Мода Макс» продолжает работать, правоохрнители не стали приостанавливать деятельность организации, ведь в ее штате больше 1 000 сотрудников, у каждого из них есть семьи и дети», — сказано в сюжете.