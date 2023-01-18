Жена популярного белорусского блогера и певца Влада Кобякова призналась в соцсетях, что это был один из самых сложных и длительных перелетов в ее жизни.

«Это был самый непростой перелет в моей жизни — и далеко, и сложно

Ребята, мы в …. Индии, — рассказала Юлия Кобякова своим подписчикам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Кобякова (@julia_blackcat)

Влад Кобяков рассказал, что из Минска он с женой и дочерью Юлии от первого брака полетели в Москву, оттуда — в Екатеринбург, а дальше уже с пересадками до конечного пункта назначения.

Подписчики Юлии и Влада в Instagram желают паре звездных блогеров хорошего отдыха и много впечатлений.