Влад Кобяков не смог вылететь во Владивосток

В Якутске, где сейчас находится популярный белорусский блогер и певец, очень сильные морозы.

«Это Якутск! И минус 49 градусов на улице! Пока не могу понять, как дышать: пять минут на улице и все замерзло…», — поделился вчера в Инстаграме фотографией Влад Кобяков.

На 1 февраля у Кобякова запланирован большой концерт во Владивостоке. Однако вылететь туда он не смог из-за погодных условий.

«Из-за плохой видимости и тумана ничего не видно, — объяснил ситуацию через соцсети Влад Кобяков своим поклонникам. — За окном минус 45 градусов, мы вынуждены были поменять билеты, но их тоже отменили. Вылетаем во Владивосток только 1 февраля. В этот же день вечером 1 февраля мы встретимся с теми, кто купил билеты на концерт. Приношу своим изменения, но во всем виновата погода…»

Как уже сообщала «Народная Воля», Влад Кобяков отправился в большой концертный тур по городам России. Афиша расписана очень плотно: Якутск, Владивосток, Кемерово, Новокузнецк, Набережные Челны, Альметьевск…