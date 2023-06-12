Витебская область — самая «легкопромышленная» в Беларуси

Судя по удельному весу областей и Минска в объеме производства легкой промышленности в 2022 году, лидером в секторе является Витебская область.

Согласно статистическому обзору Белстата ко Дню работников легкой промышленности, который отмечается в Беларуси во второе воскресенье июня, на Витебскую область приходилось 24,4% объема производства легкой промышленности в 2022 году. Это самый высокий показатель в Беларуси. Для сравнения: на Брестскую область приходилось 16,8%, на Гродненскую — 15,2%, на Могилевскую — 14,7%, на Минск — 10,3%, на Минскую и Гомельскую области — по 9,3%.

Всего в 2022 году в Беларуси действовало 2009 предприятий легкой промышленности, на которых трудилось 82 тысячи человек.