Виновники ДТП cтали получать счета за вызов скорой и лечение пострадавших

Стало известно о нескольких случаях, когда виновные в ДТП белорусы оплачивали вызов скорой к месту аварии и лечение пострадавших.

Так, в Минске мужчина возместил 800 рублей по требованию прокуратуры Советского района, рассказали в Генпрокуратуре. Его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.18.16 Кодекса об административных правонарушениях за несоблюдение безопасной дистанции.

В этом ДТП три человека, среди которых ребенок, получили телесные повреждения – для них вызвали скорую, а позже им оказали помощь в больнице. В ходе мониторинга прокуратура выяснила обстоятельства аварии и взыскала расходы с водителя.

О похожем случае рассказала речицкая газета «Дняпровец». В этом случае виновный водитель врезался в машину, остановившуюся на светофоре. Управлявшая ей женщина получила тяжелые травмы. С мужчины взыскали более 3 000 рублей в пользу речицкой больницы. Но пострадавшую продолжают лечить, поэтому в будущем виновнику придут новые счета.

В Генпрокуратуре отмечают, что ч.4 ст.4.1 КоАП обязывает правонарушителя возместить вред, причиненный его действиями. В ведомстве взяли на контроль своевременное и полное взыскание с виновников ДТП денег в пользу медучреждений.