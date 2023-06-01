Виктора Бабарико привезут на суд к сыну

На суде по делу сына экс-главы «Белгазпромбанка» Эдуарда Бабарико в настоящее время идет допрос свидетелей.

Самые тяжкие статьи обвинения связаны с Сергеем Тихановским. Как сообщает Mlyn.by, Бабарико-младший заявил ходатайство о вызове Тихановского в суд в качестве свидетеля и допросе его в части прояснения обстоятельств их знакомства. Напомним, что в первый же день судебного заседания Эдуард Бабарико утверждал, что впервые встретился с Тихановским только на «круглом столе» в СИЗО КГБ с участием Александра Лукашенко. Поэтому никак не мог быть его пособником.

Однако суд, посовещавшись, принял решение Тихановского не вызывать.

Примечательно, что когда в суде зачитывали ранее вынесенный приговор Сергею Тихановскому в доказательство «тяжести деяний», то заседание объявили закрытым, обязав всех, кроме участников процесса, покинуть зал.

Кроме того, Эдуард Бабарико ходатайствовал о вызове в суд своего отца, Виктора Бабарико для дачи пояснений относительно подаренных ему, как сыну, денег. На это гособвинитель уточнил, что Виктор Бабарико уже включен в список свидетелей.

Напомним, Виктор и Эдуард Бабарико были задержаны в начале избирательной кампании 18 июня 2020 года, когда везли подписи за выдвижение экс-главы «Белгазпромбанка» кандидатом в президенты. В последний раз они виделись, судя по всему, на том самом «круглом столе» в СИЗО КГБ.

Обвинение Эдуарду Бабарико содержится на 54 листах. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 243), в отмывании денег, полученных преступным путем (ст. 235), а также по двум статьям экстремистской направленности: оказании пособничества в организации массовых беспорядков (ст. 293) и оказании пособничества в разжигании социальной и иной вражды (ст. 130).