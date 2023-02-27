Виктор Лукашенко уехал в Кузбасс

Он наблюдает за зимними играми «Дети Азии».

Вчера президент НОК Беларуси встретился в Новокузнецке с главой международного комитета «Дети Азии» Владимиром Максимовым.

«Полноценное участие в Играх «Дети Азии» для юных белорусских атлетов — большой опыт и необходимая практика, — приводит слова Виктора Лукашенко телеграм-канал НОКа. — В этом возрасте они определяются в спорте, и очень важно для них выступить на таком уровне. Если вы видите и далее наши команды в проектах «Дети Азии», мы с удовольствием рассмотрим эти предложения, — сказал Виктор Лукашенко.

Сообщается, что белорусская делегация планирует посетить ряд спортивных объектов и соревнований с участием юных отечественных атлетов.