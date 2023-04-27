Виктор Бабарико лежит в хирургии

Сегодня стало известно, что бывший банкир и претендент в кандидаты в президенты на выборах 2020 года попал в Новополоцкую больницу.

«Народной Воле» в больнице сообщили, что Виктор Бабарико лежит в хирургическом отделении. Передачи для него не принимают. Другой информации о том, что случилось и в каком состоянии сейчас Бабарико, не сообщают.

Почему Виктор Бабарико оказался в больнице – точно неизвестно. А версии по этому поводу высказываются самые разные. Например, некоторые российские сайты пишут, что он попал в больницу со следами избиения, другие сообщают, что у него возникли проблемы с легкими…

Официальной информации о том, что случилось, пока нет.

Раньше коллеги Бабарико рассказывали, что к нему больше месяца не мог попасть адвокат, были проблемы с перепиской. Проходила информация, что экс-банкир попал в ШИЗО…

Напомним, что Виктор Бабарико приговорен к 14 годам колонии – такой срок он получил за экономические преступления.