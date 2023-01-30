Вихревой ультразвук разрушает тромбы за полчаса

Большинство актуальных методов борьбы с тромбами основаны на их растворении. Это длительный процесс — так, при тромбозе церебральных венозных синусов он занимает около 29 часов и неэффективен в 20-40% случаев.

Исследователи из Университета штата Северная Каролина представили ультразвуковую технологию для быстрого разрушения тромбов — менее чем за 30 минут.

Ультразвуковые волны закручиваются по мере продвижения вперед и благодаря вихревой активности эффективно справляются с препятствиями на своем пути.

Помимо преимуществ скорости, снижающих риски необратимых осложнений и инвалидности, вихревой ультразвук также более безопасен.

В экспериментах на лабораторных животных выяснилось, что такое лечение не повреждает стенки кровеносных сосудов и не наносит существенных повреждений эритроцитам.