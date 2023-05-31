Вице-премьер протестировал первый белорусский автожир

Заместитель премьер-министра Петр Пархомчик посетил «Авиационные технологии и комплексы» НАН Беларуси, где познакомился с разработками малой авиатехники. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе НАН.

Совместное белорусско-китайское предприятие «Авиационные технологии и комплексы» НАН Беларуси – резидент Индустриального парка «Великий камень». Оно занимается разработкой и производством авиатехники.

Во время посещения предприятия Петр Пархомчик совершил тестовый полет на первом выпускаемом в Беларуси автожире. И это также разработка НАН. Автожир – сверхлегкий летательный аппарат, похожий на вертолет. В нем подъемную силу для взлета создает свободно вращающийся в режиме авторотации винт.