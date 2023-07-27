Вице-премьер пришел на доклад к Лукашенко с белорусскими конфетами по китайскому рецепту: Игорь Тур предложил добавить туда варенья

Вице-премьер Леонид Заяц пришел на доклад к Александру Лукашенко с белорусскими конфетами по китайскому рецепту, рассказывает БЕЛТА.

Недавно в ходе одной из рабочих поездок Лукашенко обратил внимание на популярный в Китае продукт — конфеты из прессованного сухого молока. Этого сырья в Беларуси достаточно, и Лукашенко предложил организовать такое производство и у себя. Чиновники быстро отреагировали на поручение, уже выпущена небольшая пробная партия.

«Тебе конфеты поручалось сделать. Сделал ты их или нет? — поинтересовался Лукашенко на встрече с Леонидом Зайцем. — Чтобы люди понимали, что у нас сухого молока обезжиренного — море. А в Китае мы подсмотрели их технологии производства разного рода кондитерских изделий, в данном случае конфет. Вообще без сахара из сухого молока. Можно добавлять туда какие-то растительные добавки. Особенно для детей, -. — Честно говоря, когда Николай привез мне их из Китая, я попробовал сам. Конечно, это не для меня. Но дети, маленькие дети с величайшим удовольствием потребляют это лакомство. Почему мы не можем делать это и продавать? И, главное, своих людей обеспечить».

По словам вице-премьера, под производство пробной партии пока задействовали линию на заводе медпрепаратов: «Здесь в составе сухое молоко. Некоторые есть — детское питание до 40% доходит. Сухое цельное молоко, сыворотка. Разный состав. Но очень приятные на вкус, и для потребителя достаточно неплохой продукт».

«Надо попробовать. Взрослые люди, особенно для детей. Это очень важно, что мы тут растительного происхождения добавки можем», — отметил Лукашенко.

«Да, здесь вот смородина добавлена. Здесь аскорбиновая кислота добавлена. Две такие таблеточки на чашку теплой воды — как молоко. Приятно потреблять. Сладенькие», — сказал вице-премьер.

Лукашенко уверен, что у подобных натуральных конфет может быть и хороший экспортный потенциал: «Видишь, китайцы молодцы. Они ухватились за это. И они заполонили — полтора миллиарда человек — свой рынок вот таким лакомством. Мы можем запросто и в Китай поставлять».

«Думаю, это пойдет даже на Африку», — отметил Леонид Заяц.

Журналист телеканала ОНТ Игорь Тур рассказал, что уже попробовал эти конфеты.

«Партия пока пробная, визуально похожи на драже-таблетки, — делится впечатлениями Тур. — По вкусу — похоже на детское питание. Но со сладковатым оттенком. Если добавить условно варенья какого или прочий фруктовый вкус — залетать будет детям за милую душу.

И не слипнется ничего, вроде можно есть неограниченными партиями. Одобряю!»