Весна: могут ли обостриться проблемы со щитовидкой?

Об очевидных и не очевидных симптомах гипотериоза рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

«У меня есть друг, который вел себя, как человек уставший, выгоревший, недовольный собой и другими, — говорит доктор. — Всем казалось, что ему нужен психолог или психотерапевт… В итоге оказалось, что у парня гипотиреоз — болезнь щитовидной железы. После обследования ему назначили заместительную терапию (одна таблетка натощак), и теперь он вновь стал собой — жизнерадостным, общительным, полным сил.

Почему же многие именно весной задумываются о том, что у них проблемы со щитовидной железой, конкретно — дефицит гормонов щитовидной железы, то есть гипотериоз? Потому что симптомы часто схожи с авитаминозом, но имеют более выраженный эффект.

Судите сами:

* Такие пациенты ничего не хотят, очень апатичны, всегда уставшие и мало двигаются.

* У них часто сухая, блеклая кожа, с чуть желтоватым оттенком (при этом билирубин в общем анализе крови в норме, как и транаминазы, да и витаминами А и Е не передозировались).

* При общей сухости кожи есть ощущение одутловатости (пастозности) кожи и всего лица (такой вид также бывает, если на ночь переел соленого).

* Из-за отечности кожи, в том числе и вокруг глаз, веки выглядят набухшими, а глаза заплывшими.

* Локти становятся сухими с белым налетом.

* Волосы тусклые, ломкие, сильно выпадают.

* Иногда даже язык становится отечным, у некоторых возникает ощущение, что он не помещается во рту. Есть отчетливые (или невыраженные) отпечатки зубов на боковых поверхностях.

* Также пациенты вспоминают, что стул у них нерегулярный (даже не каждые два дня), и это стало проблемой уже какое-то время назад.

Как видите, подобные симптомы сигналят о множестве заболеваний, например, о железодефицитной анемии. Также многие из них бывают у людей после тяжелых ОРВИ или на строгой диете. И, конечно, после зимы — сухость кожи бывает из-за включенных батарей, сухие локти — от неудобной одежды, и так далее…

Но при гипотериозе (да и при любых других проблемах с железой — гипертиреозе, тиреотоксикозе, тиреоидите подостром) может быть один однозначный симптом: при глотании что-то все время мешает, будто какой-то узел в горле. И при увеличении объема щитовидной железы она станет заметной и на глаз. А если ощупать шею, то чувствуется припухлость в районе гортани.

Если этот симптом соседствует со всеми перечисленными выше, значит, однозначно пора сначала к терапевту, чтобы он назначал общий анализ крови, биохимию и анализы на гормоны щитовидной железы. И потом, при необходимости, — к эндокринологу».