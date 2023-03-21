8 апреля Белорусский государственный академический музыкальный театр приглашает на творческий вечер народного артиста Беларуси, легенду советской и белорусской эстрады, композитора Эдуарда Семёновича Ханка «То ли еще было….»

Стоит заметить, что 18 апреля Эдуард Ханок отметит свое 83-летие.

«На авторском вечере Эдуарда Ханка его бессмертные эстрадные шедевры исполнят ведущие солисты Музыкального театра, но самым волнительным моментом, конечно же, станет появление самого мастера, который споёт у рояля уже давно полюбившиеся песни», — говорят в Музыкальном театре.

«Сейчас я понял, что по призванию я не композитор, а аналитик, — говорит «Народной Воле» Эдуард Семенович. — Я в этой профессии лучше себя чувствую. Утром встаю и понимаю, что весь мир пляшет под мою дудку: все подчиняются закону творческой волны и всем рано или поздно приходит творческий «ханок»…

Меня знает широкий круг профессионалов, а массы – не очень-то и знают.

Если композитора артисты не пропагандируют, то его популярность угасает. Новое поколение меня практически не знает. Я знаю, о чем говорю, потому что много работаю с молодежью, выступаю в школах. Я не их композитор. Но сейчас я чем беру? Когда прихожу в молодую аудиторию, так и говорю: я не ваш композитор, я писал песни для ваших пап и мам. Но с молодежью быстро нахожу общий язык – мы вместе поем современные песни, ухожу от них всегда под бурные аплодисменты…»

А еще Эдуард Ханок пишет третью книгу.

«Во второй книге у меня было много обид, — говорит Эдуард Ханок «Народной Воле». — А в третьей книге я буду уже всем спасибо говорить. Оказалось, что все неприятности, которые случались, пошли мне только на пользу.

Есть такое понятие — боец. Его чем больше гнут, тем больше он пружинит. А не боец — он падает. Как оказалось, я по натуре боец.

Сейчас анализирую всё, что происходило, в книге пишу об этом. Как только какая-то обида была — так сразу случался неожиданный поворот в жизни. И это приносило больше пользы, чем вреда, подстегивало меня.

В книге хочу многих поблагодарить. Но делаю это через конкретные эпизоды — к чему они привели, когда каждый раз плохое в конце концов оборачивалось хорошим»…

Из личного дела

Родился Эдуард Семёнович в Казахстане, потом его семья переехала в Брест. После школы Ханок поступает в Минское музыкальное училище им. М. И. Глинки, затем — в Московскую консерваторию им. Чайковского.

Песни «Лягу, прылягу», «То ли ещё будет», «Малиновка», «Два поля», «Я у бабушки живу», «Завируха» знают и с удовольствием поют многие поколения, но путёвкой в творческую жизнь, композитор считает песню «Потолок ледяной…» (стихи — Сергея Острового), которая впервые была исполнена в декабре 1970 года и вошла в новогодний концерт первого телефестиваля «Песня-71».

Песнями Эдуарда Ханка пополнялся репертуар таких наших вокально-инструментальных ансамблей как «Сябры», «Верасы», «Песняры», а также известных артистов Эдуарда Хиля, Андрея Миронова, Аллы Пугачёвой и многих других.

Кстати, сегодня многие песни Эдуарда Ханка снова мегапопулярны в ТикТоке.

Марина КОКТЫШ.