Верховный суд не нашел оснований для пересмотра приговора Светлане Тихановской

Приговор бывшему кандидату в президенты Беларуси Светланы Тихановской вступил в законную силу, сообщает Верховный суд.

Апелляция на приговор предыдущей инстанции по этому делу была рассмотрена в высшем судебном органе. Приговор оставлен без изменений.

Ранее 6 марта Мингорсуд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Одновременно с ней осудили также Павла Латушко – к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Марию Мороз – к 12 годам колонии общего режима, Ольгу Ковалькову – к 12 годам общего режима, Сергея Дылевского – к 12 годам усиленного режима. Всех судили заочно, так как они находятся за пределами Беларуси.

Их признали виновными по ряду уголовных статей: это действия, направленные на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, создание и руководство экстремистским формированием, заговор и призывы с целью захвата власти, измене государству, призывы к санкциям, разжигание розни, присвоение звания или власти должностного лица и так далее.

При этом оставлены под арестом земельный участок, принадлежавший Латоушко, и его финансовые средства – около 31 тысячи евро. На Тихановскую наложили штраф в 25 тысяч долларов. Под арестом – квартиры и автомобили Мороз и Дылевского.