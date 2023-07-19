Все билеты проданы: Вера Полякова сыграла Маргариту

Сегодня в Театре юного зрителя – премьера фантастической сказки для взрослых по мотивам одноименного романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита».

Спектакль приурочен к юбилею директора театра, заслуженной артистки Республики Беларусь Веры Поляковой-Макей.

В театре просят, чтобы на премьерные показы спектакля — 19 и 20 июля —зрители соблюдали дресс-код total black.

Автор-инсценировки: Татьяна Самбук, художник по костюмам — Наталья Лазарчик. Спектакль сделал ТЮЗ делал совместно с театральным проектом Веры Поляковой «ТриТформаТ».

«Я тебе сказку расскажу. Была на свете одна тетя. И у неё не было детей и счастья вообще тоже не было. И вот она сперва долго плакала, а потом стала злая».

Есть на свете огромная сила. Любовь. Береги, не давай в обиду, верь в неё!

И она тебя отблагодарит – будет вечной!

Это спектакль-перфоманс, спектакль-концерт, спектакль-абсурд и драма. Можно ли дать ему определение? Даже не стоит пытаться. Ведь главное, что он о верной-вечной любви», — говорится в афише к спектаклю.

Спектакль идет 1 час 40 минут без антракта.

Вчера была сдача спектакля, на которую также продавали билеты. Сегодня и завтра – премьера.

Все билеты на премьеру проданы.