Венгрия поддерживает диалог с Россией и Беларусью для урегулирования ситуации на Украине

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркнул важность продолжения диалога с Россией и Беларусью с целью урегулирования конфликта на Украине. Он выразил уверенность в том, что многие страны будут всё настойчивее выступать за мир в регионе.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что сохранение открытых каналов связи является ключевой ролью Будапешта в конфликте. Он отметил необходимость поддержания контактов с Россией и Беларусью, чтобы сесть за стол переговоров и найти мирное решение.

Сийярто также подчеркнул, что большинство стран стремятся к скорейшему установлению мира на Украине, и их голос будет звучать все громче. В ответ на вопрос о надеждах на урегулирование конфликта, министр выразил надежду на изменения после предстоящих президентских выборов в США в 2024 году, упомянув возможное возвращение экс-президента Дональда Трампа.